"مجموعة السبع" تتفق على مساعدة الدول المتضررة من حرائق "الأمازون"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، أن دول "مجموعة السبع" اتفقت على "مساعدة الدول المتضررة" من حرائق "الأمازون" التي تضاعفت في الأيام الأخيرة "في أسرع وقت ممكن".

وأكد ماكرون الذي يستضيف قمة قادة دول "مجموعة السبع" في بياريتس جنوب غرب فرنسا، وجود توافق فعلي للقول، إن "جميعنا متفقون على تقديم المساعدة بأسرع ما يمكن للدول المتضررة من تلك الحرائق".

من جهتها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، مشاورات بشأن مكافحة الحرائق المدمرة بغابات الأمازون في البرازيل والدول المجاورة.

وجاء ذلك على لسان متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد، بعد اجتماع بين ميركل وبينيرا على هامش قمة مجموعة السبع.

وأضافت المتحدثة أن ميركل وبينيرا تناولا أيضاً الوضع في فنزويلا، حيث يستمر صراع على السلطة بين الحكومة والمعارضة هناك منذ أشهر.

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وتابعت المتحدثة أنهما تطرقا أيضاً للإعداد لمؤتمر المناخ الأممي المنتظر في تشيلي في ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس، في خطابه الأسبوعي إلى آلاف من الأشخاص، الذين كانوا يحتشدون في ميدان "القديس بطرس"، اليوم الأحد، أن العالم يجب أن يعمل معاً لإخماد الحرائق، التي تدمر غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.

يشار إلى أن البرازيل تشهد حالياً أسوأ حرائق للغابات بها منذ أعوام. وارتفع عدد الحرائق منذ بداية العام الجاري، بنسبة 83 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل عام، بحسب بيانات وكالة الفضاء البرازيلية.

ومع تصاعد الإدانة الدولية لردها، قالت الحكومة البرازيلية، أمس السبت، أنها نشرت عشرات الآلاف من القوات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات. وقدمت العديد من الدول مساعدة.