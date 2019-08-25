النظام السوري: أسقطنا أغلبية صواريخ العدوان الإسرائيلي بمحيط دمشق

أعلن النظام السوري، الأحد، أن دفاعاته الجوية تصدت، في وقت متأخر السبت، لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق، وأسقطت أغلبية الصواريخ قبل بلوغ أهدافها".



ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه) إنه "في تمام الحادية عشرة والنصف (مساء السبت) رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافًا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة، وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ليل السبت – الأحد، أن مقاتلات إسرائيلية "أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية في بلدة عقربا جنوب شرق دمشق".



وأضاف أنه أحبط عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.



وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.



ومن حين إلى آخر، منذ سنوات، تشن مقاتلات إسرائيلية غارات تستهدف ما تقول إسرائيل إنها أهدافًا إيرانية داخل سوريا.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر "تويتر": "بجهد عملياتي كبير، أحبطنا هجومًا من جانب فيلق القدس والميليشيات".



وشدد على أن "إيران ليس لها حصانة في أي مكان.. وقواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".



واتهم قادة ومحللون إسرائيليون نتنياهو، الأحد، بأنه يستخدم ذلك الهجوم لـ"أغراض سياسية".



وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية مبكرة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن فشل نتنياهو في حشد الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.



ويأمل نتنياهو أن يشكل الحكومة المقبلة، على أمل سن قوانين حصانة تمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد، يواجه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته فيها بعد جلسة الاستماع الأولى، بدايات أكتوبر/ تشرين أول المقبل.



المصدر: الأناضول