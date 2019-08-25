كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يدعو لبنان لتجنب التصعيد.. والحريري يؤكد: التزام بلاده بالقرار "1701" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، داعيا إياه إلى تجنب أي تصعيد عقب حادث الطائرتين الإسرائيليتين في بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الحريري تلقى، اليوم الأحد، اتصالا من بومبيو، موضحة أن المكالمة جرى خلاله "عرض لتطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية".

وأكد بومبيو خلال الاتصال، حسب الوكالة، على "ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

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من جانبه، شدد الحريري على "التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية لا سيما القرار 1701" الصادر عن مجلس الأمن الدولي، منبها إلى "مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".

وأضافت الوكالة أن الحريري شكر بومبيو على اتصاله، مؤكدا على "بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

ودان كل من الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا "الاعتداء الإسرائيلي"، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".