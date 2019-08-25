كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيلان لـ "حزب الله" في غارات إسرائيلية على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل عنصران من "حزب الله" اللبناني، في الضربات التي شنَّتها إسرائيل على أهداف عسكرية في سوريا، مساء السبت 24 أغسطس 2019، فيما نفت إيران أن تكون الغارات "قد استهدفت أياً من الأهداف" التابعة لها.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن «حزب الله» نعى اثنين من مقاتليه قُتلا بسبب الهجوم، وأشارت إلى أن الأول هو حسن يوسف زبيب، مشيرةً إلى أنه ابن مدير الهندسة وعضو مجلس الإدارة في تلفزيون «المنار» (التابع للحزب)، يوسف زبيب.

ونعى الحزب أيضاً المقاتل الثاني، وهو ياسر أحمد ضاهر من بلدة بليدا الجنوبية، ونشرت حسابات على مواقع التواصل صوراً للمقاتلين الاثنين، وقالت إنه تم تشييع جثمانيهما في "مقام السيدة زينب بدمشق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ‏‎إحباطه عملية خطَّط لتنفيذها ‎»فيلق القدس» الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.