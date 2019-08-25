كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسبانية تخلي شاطئ شهير بعد العثور على عبوة ناسفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني، إن الشرطة أخلت شاطئا في برشلونة اليوم الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه.

وأضافت المتحدثة، وفقاً لرويترز، أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.

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ومن ناحية أخرى قٌتل 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل، إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية، اليوم الأحد.

ونقل حساب معلومات الطوارئ في إسبانيا على موقع "تويتر" أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا إثر تصادم مروحية بطائرة صغيرة بين مروحية وطائرة صغيرة في منطقة كامي دي تارتكس" فوق جزيرة مالوركا.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن أسباب الحادث والعدد النهائي للضحايا غير معروفين إلى الآن.