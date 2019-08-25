كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف" يصل إلى مقر "قمة السبع".. وترامب يرفض التعليق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس الفرنسية، حيث تنعقد قمة مجموعة الدول السبع. أكد موضحا أن الزيارة جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لمواصلة المشاورات حول مبادرة ماكرون، ولن تشمل محادثات مع الوفد الأميركي.

وقال موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "بدعوة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصل وزير خارجيتنا محمد جواد ظريف إلى مدينة بياريتس، مكان انعقاد قمة مجموعة السبع، لمواصلة المشاورات حول مبادرة الرئيس الفرنسي".

وأضاف موسوي "لن يكون هناك أي لقاءات أو محادثات مع الوفد الأميركي خلال هذه الرحلة".

ووفقاً لـ "سبوتنك" رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعليق، بعد أن أفاد موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، أن طائرة تابعة للحكومة الإيرانية، وصلت إلى مدينة بياريتس، بجنوب غرب فرنسا، حيث يجتمع قادة "مجموعة السبع"، وفقا لرويترز.