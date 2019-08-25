الان تتابع ترامب: واشنطن وطوكيو توصلتا من حيث المبدأ إلى اتفاق تجاري جديد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا من حيث المبدأ إلى اتفاق تجاري جديد.
وقال ترامب في كلمة أدلى بها على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: “نعمل على اتفاق مع اليابان منذ فترة طويلة، وقد اتفقنا من حيث المبدأ”، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
ولم تتضح تفاصيل الاتفاق، غير أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قال إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام منتجات إضافية بقيمة سبعة مليارات دولار.
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