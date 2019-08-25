عاجل.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على رتبة (معيد) للجنسين في عدد من الكليات؛ لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأحد، حتى نهاية السبت المقبل.



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وحول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أوضحت الجامعة، أن من بينها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً، بطريقة الدراسة (انتظام)، مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

واشترطت الجامعة، ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) سنة، وأن يتم تقديم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، مع اجتياز المتقدم للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التويفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها).

وأكدت الجامعة في شروطها، ضرورة التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال التخصص العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ المباشرة لمهام الوظيفة، مشيرة إلى أنه «في حالة التقديم الجديد لوظيفة (معيد) يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاده مباشرة».

وأن يتم استيفاء أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ولفتت الجامعة إلى أن استقبال الطلبات يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 24 ذي الحجة 1440هـ الموافق 25 أغسطس 2019م وينتهي بنهاية يوم السبت 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019م ولن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

وأكدت أنه يتم تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً من خلال الرابط اضغط هنا