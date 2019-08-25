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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
علق أبو هاني شمسي، عضو حركة 24 مايو الأرترية، على أحداث مدينة بورتسودان والإقتتال بين قبيلتي البني عامر وقبيلة النوبة، أن البني عامر هم أهل دين وشهامة ، حاشاهم أن يخوضوا حربا من أجل الدماء ، لكنهم مجبرون على الدفاع عن أعراضهم وأموالهم وأرضهم، طالبًا من عقلاء قبيلة النوبة ألايجعلوا من أهلهم إحدى أدوات التآمر على هذا المجتمع الأصيل ، فبلاشك همأكبر الخاسرين.
وطالب شمسي لـ"الخليج 365"، من قبيلة البني عامر الدفاع عن النفس والأعراض حق مكفول بل شرف وعز ، لكن حافظوا على قيمكم الإسلامية النبيلة ، فلاتعتدوا ، سالموا من سالمكم ، علموهم معنى الأخلاق الكريمة حربا وسلما، وردوا كيد المعتدين.
. كما ناشد عضو حركة 24 مايو الأرترية، أن الجهات الرسمية في حكومة السودان الجديد الواعد ، التحلي بالمسؤلية الكاملة تجاه وأد هذه الفتنة ، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لكل الإنتهاكات التي حدثت
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كانت هذه تفاصيل خبر معارض أرتري لـ"اليمن العربي": على قبيلتي بورتسودان أن يتحلوا بالتعقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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