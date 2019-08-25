معارض أرتري لـ"اليمن العربي": على قبيلتي بورتسودان أن يتحلوا بالتعقل 

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

علق أبو هاني شمسي، عضو حركة 24 مايو الأرترية، على أحداث مدينة بورتسودان والإقتتال بين قبيلتي البني عامر وقبيلة النوبة، أن البني عامر هم أهل دين وشهامة ، حاشاهم أن يخوضوا حربا من أجل الدماء ، لكنهم مجبرون على الدفاع عن أعراضهم وأموالهم وأرضهم، طالبًا من عقلاء قبيلة النوبة ألايجعلوا من أهلهم إحدى أدوات التآمر على هذا المجتمع الأصيل ، فبلاشك همأكبر الخاسرين.



وطالب شمسي لـ"الخليج 365"، من قبيلة البني عامر الدفاع عن النفس والأعراض حق مكفول بل شرف وعز ، لكن حافظوا على قيمكم الإسلامية النبيلة ، فلاتعتدوا ، سالموا من سالمكم ، علموهم معنى الأخلاق الكريمة حربا وسلما، وردوا كيد المعتدين.

. كما ناشد عضو حركة 24 مايو الأرترية، أن الجهات الرسمية في حكومة السودان الجديد الواعد ، التحلي بالمسؤلية الكاملة تجاه وأد هذه الفتنة ، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لكل الإنتهاكات التي حدثت