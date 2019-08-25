وفاة فتاة وإصابة أخرى بحادث دهس في رأس الخيمة

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
توفيت فتاة فلبينية، وأصيبت صديقتها بإصابات، إثر تعرضهما للدهس، مساء أول من أمس، من قبل مركبة مقابل تقاطع شمل في إمارة رأس الخيمة.
وقال مسؤول بمستشفى صقر الحكومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم الحوادث والطوارئ استقبل الجمعة الماضية، فتاتين (آسيويتين) بحالة خطرة، نتيجة تعرضهما لحادث دهس.
وأوضح أن إحداهما وصلت إلى المستشفى متوفاة، وأن الفتاة الثانية تعرضت لإصابات بليغة في منطقة الصدر، وتم على أثرها إدخالها غرفة العناية المركزة.
وكانت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً بالحادث، وتم إرسال دوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع وإحالة ملف الحادث للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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