عاجل.. مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية للجيش الليبي

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الوطني الليبي، الأحد، مقتل 7 إرهابيين من المليشيات إثر ضربة جوية لقواته في منطقة الزوية، جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن الضربة الجوية كانت في منطقة "كمرة وادي غان"، مؤكدا فرار المرتزقة وأفراد المليشيات من منطقة الزوية.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الليبي سيطرة قواته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان، ومقتل القيادي المليشياوي بالمدينة فتحي بودي.
وفي بيان منفصل، نقل المركز عن الشيخ صالح الفاندي، رئيس مجلس مشايخ مدينة ترهونة قوله: "إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق".
وتابع الفاندي أن "قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية (تابعة للجيش الليبي)، وأن مهمة الدفاع على ترهونة أوكلت لشباب ترهونة الصامد".
وحديث الفاندي جاء للرد على تصريحات حكومة الوفاق بالاستعداد لـ"المعركة الكبرى"، والتي تبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة.
كيانات وتنظيمات تدعمها قطر في ليبيا
ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية "طوفان الكرامة"؛ بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا والمدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
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