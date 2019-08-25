تقدم ملحوظ للجيش الوطني الليبي جنوب مدينة غريان 

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
حققت قوات الجيش الليبي، يوم الأحد، تقدمًا جنوب شرق مدينة غريان، وسيطرت على منطقة ”غوط الريح“.
وذكر المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، أن ”القوات البرية للجيش شنت هجومًا على قوات تابعة للوفاق، جنوب شرق غريان، مضيفًا أنه ”تمت السيطرة بعد هذا الهجوم على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، وفرار الميليشيات أمام الضربات“.
وفي السياق، قتل الجيش الليبي، 7 مسلحين، في غارة جوية استهدفت، يوم الأحد، تمركزًا للميليشيات غربي البلاد.
وأوضح المركز الإعلامي، أن ”الغارة استهدفت تمركزًا بمنطقة كمرة وادي غان، بمنطقة الزاوية جنوب غرب العاصمة، طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر مسلحة وفرار آخرين“.
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