الجيش الليبى يتقدم فى مدينة غريان ويسيطر على مناطق جديدة

تقدم الجيش الليبى، اليوم الأحد، باتجاه وسط مدينة غريان، التى تسيطر عليها قوات الوفاق منذ حوالى شهرين، وذلك بعد حصار فرضه على المدينة منذ أيام، وقصف جوى استهدف أهم مواقع المليشيات المسلحة. وذكر بيان للمكتب الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، أن الجيش سيطر، اليوم على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، بعد ضربات جوية استهدفت تمركزات وقوات المليشيات التابعة للوفاق، وأجبرتها على الفرار والتقهقر. وكان الجيش الليبى، قد سيطر قبل أيام، على منقطتى وادى مرسيط والقريات جنوب غريان، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، قال إنها تنتمى إلى (مجلس شورى بنغازي) المصنف تنظيما إرهابيا. ويقود الجيش الليبى، منذ أسابيع، عملية عسكرية من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبى غرب (طرابلس) من قوات الوفاق، التى بسطت نفوذها عليها منذ أواخر يونيو الماضى، وتعتبر مدينة (غريان) الواقعة على بعد 100 كم من العاصمة (طرابلس)، من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، حيث تمثل نقطة تواصل بين الغرب والجنوب الليبي، وتمر منها الطرقات المؤدية إلى العاصمة طرابلس وكذلك إلى مدينة مصراتة، فضلا عن دورها فى تقديم الدعم العسكرى لأى طرف يسيطر عليها، إذ تضم مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خلاله قيادة العمليات العسكرية الجوية.

