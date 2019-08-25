قرب دمشق.. إسرائيل تنشر صوراً فضائية للأهداف المستهدفة (صور)

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

نشرت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها جيش الاحتلال، مساء السبت، في عقربا جنوب شرق دمشق.

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وكشف رئيس الهيئة تمير هيم، تفاصيل جديدة عن الضربات التي وجهتها إسرائيل أمس السبت، والمواقع التي استهدفتها قرب العاصمة السورية دمشق.

وأوضح بيان هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، أن مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه دولة الاحتلال، فيما كشفت العمليات الاستخباراتية مخططات الخلية من داخل مبنى إيراني، ما أدى إلى إحباط الخلية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن مقاتلات الجيش شنت غارات على أهداف جنوب شرق دمشق، وأحبطت محاولات "فيلق القدس" الإيراني إرسال طائرات مسلحة وتفجيرها في إسرائيل.