20 يوماً دون اتصالات.. حالة تأهب أمني قصوى في كشمير

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

تكثف قوات الأمن إجراءاتها في ظل حالة تأهب قصوى في مدينة سريناجار الرئيسية بكشمير، اليوم الأحد 25 أغسطس، مع دخول قطع الاتصالات عن المنطقة الواقعة على جبال الهيمالايا يومه العشرين.

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وألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس، وتحركت لقمع الاضطرابات واسعة النطاق عن طريق قطع الاتصالات وفرض قيود على حرية التنقل.. وفقا لـ"رويترز".

واستخدمت قوات الأمن في سريناجار الغاز المُسيل للدموع ضد السكان المحليين، الذين رشقوها بالحجارة، يوم الجمعة 24 أغسطس، بعد احتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي في منطقة سورا المضطربة، على الرغم من القيود المشددة.

وظلت مساحات كبيرة من سريناجار مهجورة، اليوم الأحد، في ظل إغلاق معظم المتاجر، بينما تقوم قوات الأمن بدوريات في الشوارع.