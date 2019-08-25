مصر تُدين الحادث الإرهابي في محافظة كركوك العراقية

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع عبر استهداف ملعب لكرة القدم في قضاء داقوق بمحافظة كركوك العراقية، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى وتسعة مصابين.
وقدّم البيان التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الأليم، معربًا عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف والعنف.
وقد قتل عدد من الأشخاص فيما أصيب آخرون بجروح في هجوم نُفذ بقذائف صاروخية بالأسلحة جنوب مدينة كركوك، فيما يعد هذا أعنف هجوم تشهده البلدة الواقعة على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب من كركوك، ويقطنها خليط إثني وعرقي متنوع.
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