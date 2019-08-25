شكرا لقرائتكم شاهد.. حقيقة "الداعشي المفبرك" على شاشة "الحدث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل، خاصة "تويتر" صورة مفبركة من محافظة شبوة اليمنية نسبتها لقناة "الحدث" يظهر فيها أحد الأشخاص وفي خلفيته علم داعش، وحاول مروجو هذه الصورة النيل من الجيش اليمني.

وبالعودة للفيديو الأصلي الذي تنشره "العربية.نت" يتبين زيف الصورة وعدم وجود علم داعش فيه، لكنها محاولة من البعض للتشكيك في الجيش اليمني وقواته أثناء سيطرته على مدينة عتق في محافظة شبوة.

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وأمس الجمعة، استعادت القوات الحكومية اليمنية، مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها فجراً على مدينة عتق، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

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وانتشرت قوات الجيش الوطني اليمني فجراً في المدينة، كما استعادت السيطرة على نقطة الجلفوز في محيط عتق.

كما أعلن الجيش اليمني إحكام سيطرته على معسكر ثماد التابع لما يسمى قوات النخبة الشبوانية شمال شرق عتق، عاصمة محافظة شبوة، وأكد أنه بهذه العملية تم تأمين خطوط الإمداد بين مدينة عتق ومنطقة بيحان المتاخمة لمحافظة مأرب.

إلى ذلك، دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية الانضمام إلى الجيش الوطني والتخلي عن تبعيتها للمجلس الانتقالي.

يذكر أن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول كان أعلن الجمعة، سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق. وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق، في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد "اللواء 21 ميكا"، أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.

وأسفرت الاشتباكات، وفق مصادر محلية، عن قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وانسحاب قوات "النخبة الشبوانية" التابعة للمجلس الانتقالي من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.