شكرا لقرائتكم ظريف في قمة السبع بفرنسا.. لن يجتمع مع أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى بياريتس في فرنسا، التي تستضيف قمة السبع. وهبطت الطائرة الإيرانية، التي تقله في بياريتس، الأحد.

وكشف مصدر بقصر الإليزيه الفرنسي أن ظريف أجرى، فور وصوله، محادثات مع نظيره الفرنسي، لو دريان، في بياريتس.

وأفاد المصدر أن ظريف حضر إلى بياريتس لتقييم الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد في التوتر بين أميركا وإيران.

وأكد أنه لا توجد حالياً خطط لعقد اجتماع بين ظريف ومسؤولين أميركيين في بياريتس خلال هذه المرحلة.

وقال المصدر إن ظريف ليس مدعوا لقمة السبع، وإنه يزور فرنسا للاجتماع مع نظيره الفرنسي.

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وأوضح مسؤول إيراني أن "ظريف سينقل رد القيادة الإيرانية على اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يستهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015".

ترمب عن وصول ظريف: لا تعليق

وإلى ذلك رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التعليق، الأحد، على تقارير عن حضور ظريف إلى مدينة بياريتس في جنوب غربي فرنسا حيث يجتمع زعماء قمة مجموعة السبع.

وقال ترمب عندما سئل بشأن التقارير: "لا تعليق".

طائرة إيرانية تحط في القمة

وقبيل الوصول المفاجئ لظريف، قال موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) الذي يتابع الرحلات الجوية إن طائرة إيرانية حكومية هبطت، الأحد، في بياريتس بجنوب غربي فرنسا حيث يجتمع زعماء دول مجموعة السبع حاليا.

ومطار بياريتس مغلق خلال فترة انعقاد القمة من السبت حتى الاثنين.

وأوضح الموقع أن الطائرة ذاتها كانت قد نقلت وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى أوسلو وباريس الأسبوع الماضي.