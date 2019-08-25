بعد قليل خطاب هام للسيد حسن نصر الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أكد المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف، اليوم الأحد أن الحزب لم يسقط أي طائرة للعدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب موقع “المنار” الإخباري أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ”الانفجار الحقيقي”.

وقال عفيف إلى إن “طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن بعهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها”.

وأشار عفيف إلى أن حزب الله سيكون له موقف عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.