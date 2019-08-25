بطيش: مصممون على تحقيق فرص عمل للشباب

أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تصميمه على "تحقيق فرص عمل وأمل لكثيرين من الشباب والنساء معا، لتشجيع العمل الجماعي وتعزيز ارتباط الناس بأرضهم وانتاجهم ولا سيما في الارياف والمناطق البعيدة".
وفي كلمة له الاحتفال الذي أقامته للسنة الثامنة على التوالي جمعية lebanon Fair Trade لمناسبة اليوم العالمي للتجارة العادلة لفت بطيش الى انه "من خلال هذه التجارة العادلة يتراجع عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مما يحفز الناشطين على تطوير إنتاجهم وزيادته. وهذا كله في صلب التنمية المستدامة التي نطمح ونسعى اليها".
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