شقير: على الشرعية الدولية التحرك فورا لوقف الانتهاكات السافرة على أرضنا وشعبنا

دان وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشدة "اعتداء العدو الاسرائيلي على سيادة لبنان وعلى الآمنين في ​الضاحية الجنوبية​".

ورأى أن "وحدتنا الوطنية وتحصين بلدنا والإلتاف حول مؤسسات الدولة هو أكبر رد على هذه الاعتداءات الغاشمة، كما على الشرعية الدولية تحمل مسؤوليتها كاملة والتحرك فورا لوقف الانتهاكات السافرة على أرضنا وشعبنا".

وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن ​المجتمع الدولي​ واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها.