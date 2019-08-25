اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أنه "في أجواء التحرير الثاني، تزف ​المقاومة​ فارسين من شبابها المهندسين الشهيدين ​حسن يوسف​ زبيب وياسر أحمد ضاهر اللذين، ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي، دفاعا عن ​لبنان​ والأمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: فارسان من شباب المقاومة ارتقيا دفاعا عن لبنان والأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.