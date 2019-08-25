مساع وليد البعريني لتطويق ذيول إشكال في بلدة تلمعيان

أعلن المكتب الإعلامي للنائب ​وليد البعريني​، في بيان، أنه "على إثر الإشكال الذي حصل في بلدة تلمعيان، وتخلله إطلاق نار أدى إلى جرح أحد الأشخاص من آل الحج نقل إلى المستشفى ووضعه مستقر، قام النائب وليد البعريني بمساع مع الجانبين من آل الحج وآل المصري، في محاولة منه لتطويق ذيول الحادث ومنع تفاقم الأمور".

وأشار إلى أن "المساعي أدت إلى تسليم مطلق النار من آل المصري، ويجري البعريني للغاية نفسها مساعيه، من أجل إجراء المصالحة بين الجانبين وتهدئة الأمور".

