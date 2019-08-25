بومبيو للحريري: لتجنب اي تصعيد والعمل لمنع اي شكل من اشكال التدهور

تلقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ اتصالاً من وزير الخارجية الاميركية ​مايك بومبيو​، حيث جرى عرض لتطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والاقليمية .

واكد الوزير بومبيو خلال الاتصال على ضرورة تجنب اي تصعيد، والعمل مع كافة القوى المعنية لمنع اي شكل من اشكال التدهور.

وشدد الحريري من جانبه على التزام لبنان موجبات القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١ ، منبهاً الى مخاطر استمرار ​الخروقات الاسرائيلية​ لهذا القرار وللسيادة اللبنانية ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات.

وشكر الرئيس الحريري الوزير الاميركي على اتصاله، مؤكداً على بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر.