جعجع: لاعادة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني إلى الدولة

عبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في بيان له، عن تعاطفه الكامل "مع اهلنا في ​الضاحية الجنوبية​"، مستنكراً "الاختراقات الاسرائيلية المتكررة لسمائنا كما لجوءهم لطائرات مسيّرة مفخخة ضد اهداف في لبنان".

ودعا ​الحكومة اللبنانية​ لـ"التوقف مطولا عند ما جرى اليوم، ومناقشة موضوع وجود القرار الاستراتيجي العسكري والامني خارج الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة لاعادته للدولة رفعاً للأذى عن شعبنا وتجنباً للاسوأ، لا سمح الله".