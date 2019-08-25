خارجية ايران: زيارة ظريف إلى بياريتس جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لبحث الاتفاق النووي

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ وصل إلى مدينة بياريتس الفرنسية حيث تنعقد قمة الدول السبع"، مؤكدا ان "زيارة ظريف إلى بياريتس جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لبحث ​الاتفاق النووي​".



وشدد المتحدث باسم الخارجية على ان "ظريف لن يلتقي الوفد الأميركي المشارك في قمة دول السبع في بياريتس الفرنسية".

