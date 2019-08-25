أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل إلى مدينة بياريتس الفرنسية حيث تنعقد قمة الدول السبع"، مؤكدا ان "زيارة ظريف إلى بياريتس جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لبحث الاتفاق النووي".
وشدد المتحدث باسم الخارجية على ان "ظريف لن يلتقي الوفد الأميركي المشارك في قمة دول السبع في بياريتس الفرنسية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران: زيارة ظريف إلى بياريتس جاءت بدعوة من نظيره الفرنسي لبحث الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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