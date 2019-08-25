ملكة بريطانيا تشتكي من مروحيات ترامب!

دبي - بواسطة محمد فارس © TOBY MELVILLE الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بريطانيا، 5 يونيو 2019ملكة بريطانيا تشتكي من مروحيات ترامب!

اشتكت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمام رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من أن العشب في الحديقة بقصر باكنغهام تضرر بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكتبت صحيفة "Sunday Times" أن المروحيات الخاصة للرئيس الأمريكي ترامب كانت تهبط في حدائق القصر الملكي مرتين كل يوم أثناء الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا في بداية يونيو الماضي، الأمر الذي سبب في تدمير أرض الحدائق وبقاء آثار الطائرات على العشب. © Henry Nicholls مروحية ترامب تحط في حديقة قصر باكنغهام في لندن، بريطانيا، 3 يونيو 2019ملكة بريطانيا تشتكي من مروحيات ترامب!

ونقل مصدر قريب من موريسون ما قالته الملكة لرئيس الوزراء الأسترالي: "انظروا إلى مروجي. إنها مدمرة".

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وكانت زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن في يونيو الماضي متوترة للغاية، وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي

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