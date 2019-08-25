مصدر بالإليزيه: زعماء مجموعة السبع وافقوا على توجيه ماكرون رسالة لإيران

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بياريتس (فرنسا) (رويترز) - قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها بعدما ناقشوا القضية خلال قمتهم بجنوب غرب فرنسا مساء السبت.
وأضاف المصدر أن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج.
وقال المسؤول الفرنسي "بوصفه رئيسا للمجموعة، حصل الرئيس بالفعل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريناها الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.
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(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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