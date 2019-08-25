التحريات حول محاولة شاب الانتحار بالزقازيق: غير متزن نفسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفادت التحريات التي أجريت حول واقعة محاولة شاب الانتحار أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية، غير متزن نفسيًا.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بقيام أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم صنايع ) بمحاولة الإنتحار عن طريق إحداث إصابة بنفسه أثناء تواجده بشارع جمال عبدالناصر .

تبين أن المذكور غير متزن نفسياً ويهذى بكلمات غير مفهومة ، وأفاد بإحداث إصابته بنفسه بإستخدام شفرة ( موس حلاقة ) ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.. تم نقله إلى المستشفى لإسعافه .. وأيد عدد من المواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة ما جاء بأقواله .