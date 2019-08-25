ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات.. جهود الأمن الاقتصادي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكبرة استهدفت سارقي التيار الكهربائي من أصحاب الباعة الجائلين والمحال التجارية. وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. وضبطت شرطة النقل والمواصلات 1458 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما تم ضبط 1158 قضية تموينية متنوعة، و11596 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و417 قضية مخالفة قانون البيئة، و302 قضية ضرائب، و7 قضايا أموال عامة، و10 قضايا مصنفات وحقوق ملكية. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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