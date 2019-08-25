"شنق نفسه".. انتحار شاب داخل حجرته بمنزل الأسرة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أقدم شاب في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، على الانتحار شنقًا لمروره بأزمة نفسية، بسبب الخلافات العائلية في بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول عبد الصمد "ع. ع" مقيم قرية الفنت الغربية، بمركز الفشن جثة هامدة إلى المستشفى المركزي،
وبالانتقال والفحص تبين قيام المتوفي بشنق نفسه داخل حجرة في منزل الأسرة، بسبب خلافات عائلية.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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