إطلاق نار على حافلةٍ تقلّ مرشدين سياحيّين بالأردن

ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية يوم السبت أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على حافلة تقل مرشدين سياحيين قرب مدينة البتراء الأردنية التي تعد مقصدا مهما للسائحين، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.

وقالت الوكالة إن مصدرا أمنيا أبلغها بأن أضرارا لحقت بالحافلة التابعة للسلطات المحلية في البتراء، ولكن دون وقوع إصابات.