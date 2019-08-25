بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، في قصر السلام بجدة، مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات. بجدة، مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات. واستعرض الجانبان خلال اللقاء، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- آخر المستجدات في أفغانستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يبحث مع رئيس أفغانستان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.