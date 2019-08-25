إخلاء شاطئ ببرشلونة لوجود عبوة ناسفة

قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني لرويترز إن الشرطة أخلت شاطئا في برشلونة يوم الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه. الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه. وأضافت المتحدثة أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.

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