أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا مشاورات بشأن مكافحة الحرائق المدمرة بغابات الأمازون في البرازيل والدول المجاورة.
وجاء ذلك على لسان متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد بعد اجتماع بين ميركل وبينيرا على هامش قمة مجموعةالدول الصناعية الكبرى السبع "جي7" في مدينة بياريتز الفرنسية.
يشار إلى أن تشيلي لم تتعرض لحرائق.
وأضافت المتحدثة أن ميركل وبينيرا تناولا أيضا الوضع في فنزويلا، حيث يستمر صراع على السلطة بينالحكومة والمعارضة هناك منذ أشهر.
وتابعت المتحدثة أنهما تطرقا أيضا للإعداد لمؤتمر المناخ الأممي المنتظر في تشيلي في ديسمبر القادم.
يشار إلى أن البرازيل تشهد حاليا أسوأ حرائق للغابات بها منذ أعوام. وارتفع عدد الحرائق منذ بداية العام الجاري بنسبة 83 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل عام، بحسب بيانات وكالة الفضاء البرازيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل.. تتشاور مع الرئيس التشيلي بشأن حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.