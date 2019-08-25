ميركل.. تتشاور مع الرئيس التشيلي بشأن حرائق الأمازون

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا مشاورات بشأن مكافحة الحرائق المدمرة بغابات الأمازون في البرازيل والدول المجاورة.

وجاء ذلك على لسان متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد بعد اجتماع بين ميركل وبينيرا على هامش قمة مجموعة

الدول الصناعية الكبرى السبع "جي7" في مدينة بياريتز الفرنسية.

يشار إلى أن تشيلي لم تتعرض لحرائق.

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وأضافت المتحدثة أن ميركل وبينيرا تناولا أيضا الوضع في فنزويلا، حيث يستمر صراع على السلطة بين

الحكومة والمعارضة هناك منذ أشهر.

وتابعت المتحدثة أنهما تطرقا أيضا للإعداد لمؤتمر المناخ الأممي المنتظر في تشيلي في ديسمبر القادم.

يشار إلى أن البرازيل تشهد حاليا أسوأ حرائق للغابات بها منذ أعوام. وارتفع عدد الحرائق منذ بداية العام الجاري بنسبة 83 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل عام، بحسب بيانات وكالة الفضاء البرازيلية.