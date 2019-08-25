الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف سوريا أمس

كشف رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، الميجور تمير هيم، تفاصيل جديدة عن الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، والمواقع التي استهدفتها قرب العاصمة السورية دمشق.

ونشر هيم بيانا جاء فيه: "قام جيش الدفاع الليلة الماضية، بفضل عمليات استخبارية

عميقة، بإحباط عملية إرهابية إيرانية ومنع المساس بالأراضي الإسرائيلية".

وتابع البيان أن "مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد كشفت

الجهود الاستخبارية تخطيطات الخلية من داخل مبنى ايراني، بقيادة سليماني، وأدت لإحباط الخلية. فيلق القدس مستمر في جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان "مواصلة الجهود لوقف محاولات فيلق القدس للمساس بإسرائيل ومواطنيها".

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وأرفق البيان صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في عقربا، جنوب شرق دمشق.