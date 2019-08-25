حزب الله: طائرات الاحتلال كانت مزودة بأهداف محددة

أعلن حزب الله اللبناني، أن الطائرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت مزودة بأهداف محددة، بحسب "العربية".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الأحد غارات في سوريا استهدفت مواقع في جنوب دمشق، على ما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أضاف أنه تم بذلك إحباط عملية إيرانية قادها فيلق القدس انطلاقًا من سوريا.

من جهة ثانية، أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط طائرة بدون طيار وانفجار أخرى مفخخة في ضاحية بيروت الجنوبية سببت "أضرارا جسيمة"

بمبنى المركز الإعلامي التابع له، وقال الجيش اللبناني إن الطائرتين إسرائيليتان.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن مقاتلاته نفذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على الدولة العبرية بواسطة طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.

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وعقب ساعات على الغارات الإسرائيلية في سوريا، أفاد مسؤول في حزب الله اللبناني عن سقوط طائرة مسيرة وانفجار أخرى في

معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. لكن المصدر لم يؤكد ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتين أو ما إن كان حزب الله هو من أسقطهما.

وتسببت الغارات التي نفذتها تل أبيب ليلا في محيط دمشق بمصرع مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني وثالث إيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. وقال مديره رامي عبد الرحمن إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنان من حزب الله وثالث إيراني".