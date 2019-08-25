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اعتقال 18 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا

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 أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد اعتقال 18 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن دورية

تابعة للمركز البحري للحرس الوطني في "جرجيس " بولاية "مدنين" ، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، وإلقاء القبض على 18 شخصا كانوا على متن مركب صيد بحري قبالة سواحل المنطقة .


وقد أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، بتهمة محاولة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
 

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