اعتقال 18 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد اعتقال 18 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
تابعة للمركز البحري للحرس الوطني في "جرجيس " بولاية "مدنين" ، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، وإلقاء القبض على 18 شخصا كانوا على متن مركب صيد بحري قبالة سواحل المنطقة .
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن دورية
وقد أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، بتهمة محاولة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
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