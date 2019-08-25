ترامب يأسف لعدم زيادة الرسوم على الصين بصورة أكبر

قال البيت الأبيض إنه عندما قال الرئيس دونالد ترامب إن لديه "أفكاراً ثانية" بشأن الحرب التجارية مع الصين، فإنه لا يعني بأي حال، التلميح إلى أنه قد يتراجع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان: "لقد أُسيء تفسير إجابته إلى حد كبير. رد الرئيس ترامب بالإيجاب، لأنه يأسف لعدم زيادة الرسوم الجمركية بصورة أكبر".

وكان ترامب رد على سؤال من مراسل عما إذا كان الرئيس لديه أفكار ثانية بشأن تصعيد الحرب التجارية مع الصين. فأجاب: "نعم، بالتأكيد. لما لا؟.... لدي أفكار ثانية عن كل شيء".

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وكان الخلاف التجاري قد تصاعد خلال الأسبوع الماضي، إثر قرار بكين فرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما أثار غضب ترامب الذي فرض رسوماً جمركية إضافية على الصين.