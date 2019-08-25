ترامب: "لست مسروراً" من الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه "غير مسرور" من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، في وقت اعتبرها رئيس الوزراء الياباني انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين، جالساً بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا، "إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك الاتفاق".

وأضاف ترامب أنه تلقى "خطاباً جيداً للغاية" من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون الأسبوع الماضي. وتابع: "أعتقد في النهاية، سوف يقوم بالشيء الصحيح. سنرى. ربما لا. ربما. لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح".

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من ناحيته، اعتبر شينزو آبي التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، وقال إنها "مؤسفة للغاية".

وقال آبي، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، إن "إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية قصيرة المدى ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".