كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله: العدوان الإسرائيلي كان يستهدف مواقع في بيروت لم تحدد حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، إن الطائرات الإسرائيلية دون طيار التي سقطت في بيروت كان لها "أهداف" معينة لم تحددها التحقيقات حتى الآن.

وأوضح محمد عفيف، المسؤول الإعلامي لـ"حزب الله"، إن "موقف الحزب ردا على هذا العدوان سيأتي في خطاب الزعيم السيد حسن نصر الله في وقت لاحق يوم الأحد".

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

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وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت صورا من داخل المركز الإعلامي لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار الطائرة الإسرائيلية المسيرة.

وكان مسؤول في حزب الله قال لـ"رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول، أن "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي.

بدوره، كشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.