إصابة ضابطي شرطة جراء إطلاق النار في فنلندا

وقع إطلاق النار بعد وقت قصير من منتصف الليل في منطقة صناعية في بورفو، على بعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلًا) شمال شرق هلسنكي، بعد أن تم تنبيه الشرطة بشأن نشاط غير معلوم في الموقع.

وقال قائد الشرطة الفنلندية سيبو كولماينين اليوم الأحد، إن الضباط في حالة مستقرة.

قالت الشرطة، إن محاولة التحقيق في القتل جارية وأنها تبحث عن العديد من المشتبه بهم.

لم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن الدافع، تم إطلاق عملية بحث رئيسية شملت ضباط مدججين بالسلاح وطائرات هليكوبتر بعد وقت قصير من إطلاق النار.

