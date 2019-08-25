كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ضابطي شرطة جراء إطلاق النار في فنلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت الشرطة في فنلندا، أنه أصيب ضابطين بالرصاص أثناء تأدية الخدمة في بلدة بورفو الجنوبية.
وقال قائد الشرطة الفنلندية سيبو كولماينين اليوم الأحد، إن الضباط في حالة مستقرة.
وقع إطلاق النار بعد وقت قصير من منتصف الليل في منطقة صناعية في بورفو، على بعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلًا) شمال شرق هلسنكي، بعد أن تم تنبيه الشرطة بشأن نشاط غير معلوم في الموقع.
قالت الشرطة، إن محاولة التحقيق في القتل جارية وأنها تبحث عن العديد من المشتبه بهم.
لم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن الدافع، تم إطلاق عملية بحث رئيسية شملت ضباط مدججين بالسلاح وطائرات هليكوبتر بعد وقت قصير من إطلاق النار.
لم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن الدافع، تم إطلاق عملية بحث رئيسية شملت ضباط مدججين بالسلاح وطائرات هليكوبتر بعد وقت قصير من إطلاق النار.