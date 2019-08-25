كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ورئيس الوزراء الكندي يناقشان اتفاقية التجارة الحرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية حيث يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

اتفق البلدان والمكسيك في العام الماضي على تعديل الاتفاقية الحالية مع ما يطلق عليه اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. يتعين على المجالس التشريعية في البلدان الثلاث أولًا الموافقة على التحديث الذي طال انتظاره لاتفاقية التجارة في التسعينيات قبل أن يصبح ساري المفعول.

اوضح ترامب إن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا سيتم توسيعها بشكل كبير عند اكتمال الاتفاقية، مضيفا "أعتقد أنها اتفاقية خاصة جدًا".

إن الحصول على موافقة بشأن الاتفاقية في الكونغرس هو الأولوية التشريعية العليا لترامب لهذا العام. يبحث الديمقراطيون عن تغييرات مصممة لضمان تطبيق معايير العمل والمعايير البيئية للاتفاقية.



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