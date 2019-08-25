كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: لم أحصل على تفويض رسمي من قمة الـ 7 للتحدث مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "لا يمكن لمجموعة الدول السبع أن تعطي تفويضا لأحد بشأن إيران".

وحسب (رويترز) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران.

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وقال ماكرون لمحطة (إل.سي.إي) التلفزيونية "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران... هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".

وأضاف ماكرون "الجميع يرغب في تجنب صراع وكان (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب واضحا تماما في هذه النقطة".