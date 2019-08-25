كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب يأسف لسوء تفسيره بشأن الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يأسف أن تصعيد الحرب التجارية مع الصين لم يكن أكثر عدوانية.

قال السكرتير الصحفي ستيفاني غريشام إن ترامب "أسيء تفسيره إلى حد كبير" في وقت سابق اليوم الأحد عندما سئل عما إذا كان لديه أي أفكار ثانية حول تصعيد الحرب التجارية مع الصين. ورد ترامب على الصحفيين "نعم. بالتأكيد، مضيفًا أن لديه" أفكارًا ثانية حول كل شيء ".

لكن اوضح جريشام ان "الرئيس ترامب رد بالإيجاب - لأنه نادم لعدم رفع الرسوم الجمركية بقيمة أعلى".

يواجه ترامب ضغوطًا من الحلفاء في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا لتخفيف التوترات مع الصين وليس تصعيدها بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

