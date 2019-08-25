كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: داعش يقصف ملعبا لكرة القدم ويقتل 6 مدنيين بكركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة العراقية إن مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي أطلقوا قذائف هاون على ملعب كرة قدم شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين.

ووقع الهجوم مساء السبت في قرية داقوق بمحافظة كركوك شمالي البلاد، حيث كان لاعبون يتدربون.

وتخضع المنطقة التي شهدت الهجوم، والواقعة جنوب شرق مدينة كركوك، لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

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ولم يعد تنظيم الدولة يسيطر على أي مناطق في العراق وسوريا، لكنه يواصل شن هجمات متقطعة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد قالت الأسبوع الماضي، إن الاستخبارات تمكنت من "إطاحة" قيادي في تنظيم "داعش" مقرب من زعيمه أبوبكر البغدادي، في الأنبار، بحسب بيان رسمي.