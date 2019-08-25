طنان يكسب “معركة” تخفيض الوزن ويرغب في البصم على انطلاقة جديدة

عبر أسامة طنان، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق فيتيس آرنهايم الهولندي، عن رغبته القوية في العودة بقوة من جديد، في عالم المستديرة، بعد فترة طويلة من التواضع، بسبب خياراته الاحترافية الغير موفقة، وعدم نجاحه، في فرنسا وإسبانيا.

وأكد طنان، في حوار له مع صحيفة “تيليغراف” الهولندية، إنه قد كسب أول معركة خاضها هذا الموسم، والمتمثلة في إنقاص الوزن الزائد، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” لقد كنت عازما على ذلك، وقد حققت مبتغاي، الأمر لم يكن سهلا ابدا، خضت معركة حقيقية من أجل ذلك”.

واضاف: ” خفضت 6 بالمائة من وزني، وذلك في أقل من أسبوعين، أمارس الرياضة كل يوم في صالة الرياضة، ورفقة مدربين خاصين، إنه أمر صعب للغاية، ولكن أنا مطالب بذلك”.

وعبر اللاعب المغربي، عن سعادته بالتواجد في فيتيس، مشددا على أنه تلقى ترحيبا لم يكن متوقعا، وكل الظرف تشجعه على العودة بقوة للملاعب، والبصم على انطلاقة جديدة.

جدير ذكره، أن إبن فريق أوتريخت الهولندي، خاض مجموعة من التجارب الاحترافية، لكنه لم يكن موفقا فيها، خاصة تلك التي قادته إلى سانت إتيان الفرنسي، ولاس بالماس الإسباني.