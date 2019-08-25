جريمة بشعة..شاب يطعن “خاله” ويرديه قتيلا

استفاق سكان “زنقة سوس” بمدينة خنيفرة، صباح اليوم الأحد، على جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على توجيه طعنة قاتلة لخاله، بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه أقدم على توجيه طعنات متعددة لرجل في الخمسينيات على مستوى البطن، ليلقى الأخير مصرع بعين المكان، فيما لا تزال أسباب هذه الجريمة مجهولة لحد الساعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية، تمكنت من القبض على المتهم بمسرح الجريمة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معه.

هذا وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة قصد إخضاعها للتشريح الطبي.