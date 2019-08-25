استفاق سكان “زنقة سوس” بمدينة خنيفرة، صباح اليوم الأحد، على جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على توجيه طعنة قاتلة لخاله، بواسطة سلاح أبيض.
وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه أقدم على توجيه طعنات متعددة لرجل في الخمسينيات على مستوى البطن، ليلقى الأخير مصرع بعين المكان، فيما لا تزال أسباب هذه الجريمة مجهولة لحد الساعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية، تمكنت من القبض على المتهم بمسرح الجريمة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معه.
هذا وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة..شاب يطعن “خاله” ويرديه قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.