الناصرة: مناشدة بالعثور على فتاة مفقودة منذ 10 أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة زعبي في مدينة الناصرة، الجمهور بمساعدتها في العثور على ابنتها جولين البالغة من العمر 15 عاما، وذلك بعد فقدان آثارها منذ 10 أيام.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الفتاة خرجت من منزلها يوم 15.8.2019 بدون هاتفها الخليوي ولم تعد إلى أحضان عائلتها منذ ذلك الحين.
وعلم أن الفتاة المفقودة يبلغ طولها 1.70 مترا، شعرها برتقالي اللون (جنجي)، وارتدت حين خروجها بنطال جينس وبلوزة ملونة أو باللون الوردي.
ودعت العائلة كل من يعرف أي معلومة عن ابنتها التواصل معها مباشرة.
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