التربية تجري امتحان للطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2019 – 2020

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن إجراء امتحان للطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2019 – 2020 للصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط .

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الطلبة الموهوبين الذي رشحوا من قبل ادارات المدارس جرى لهم الامتحان اليوم وهم التلاميذ الذين حصلوا على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي".



وأضافت أنه "فيما يخص الصف الاول المتوسط فحصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن ( 582) للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019 ، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2017- 2018".